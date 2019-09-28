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انسحاب ثلث المشاركات في مارثون الدوحة الليلي

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دبي - بواسطة محمد فارس © PA Media ثلث المشاركات انسحبن من الماراثون

أحرزت الكينية روث شيبنغيتيش الذهبية بعدما جاءت في المركز الأول بمارثون السيدات في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها قطر.

وانسحبت 28 من بين 68 بدأن الماراثون، الذي نظم في منتصف الليل بالعاصمة الدوحة، بسبب الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وقرر المنظمون بدء الفعالية في موعدها على الرغم من المخاوف بشأن درجة الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة مئوية والرطوبة التي بلغت نسبتها 70 في المئة.

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وحصلت شيبنغيتيش على الذهبية بعدما انهت الماراثون في 2:32:43 ساعة. وجاءت البحرينية روث شيليمو في المركز الثاني.

وقالت شيبنغيتيش عقب انتهاء الماراثون: "أنا سعيدة بالفوز والعودة بميدالية ذهبية إلى كينيا، لقد كان سباقا صعبا، وكنت أعرف ذلك"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "تدربت على هذا الطقس في أوقات الظهيرة عندما كانت الشمس ساطعة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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