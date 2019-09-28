نقابة المعلمين تنشر النسب التي اقترحتها الحكومة من أجل العلاوة على المعلمين

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أوضحت نقابة المعلمين السبت، مبادرة الحكومة التي اقترحتها على النقابة خلال الفترات السابقة. وقالت النقابة في بيان وصل رؤيا نسخة منه، إن الحكومة قدمت في مبادرتها علاوة تبدأ بـ 8% وتنتهي بـ 15% من أصل الـ50% التي تُطالب بها النقابة لجميع المعلمين منذ عام 2014م. اقرأ أيضاً : ساعات حاسمة بشأن وقف الاضراب وتسهيل عودة الطلاب الى المدارس مطلب النقابة: علاوة 50% على الراتب الأساسي. مبادرة الحكومة: توزيع الزيادات ضمن مبادرة الوزارة، وجاءت على النحو التالي: - معلم مساعد: من صفر يصبح 15٪ نسبة الزيادة 15٪؜ - معلم: من 6٪؜ يصبح 20٪؜ نسبة الزيادة 14% - معلم أول: من 16٪؜ يصبح 30 ٪؜ نسبة الزيادة 14% - معلم خبير: من 32 ٪؜ يصبح 40 ٪ نسبة الزيادة 8% (النقابة تُطالب بـ50%، وأعلى نسبة زيادة طرحتها الوزارة 15%) . "مساعد معلم" تعيين جديد علاوته تبلغ 15%، فيما المعلم الخبير الذي تجاوزت خدمته 15 عامًا، يُضاف 8% على علاوته القديمة؛ إذ كلما تَرَفَّع المعلم درجة، ستنحدر علاوته وتتآكل حتى تصل 8% من الـ 50% التي تُطالب بها النقابة.

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