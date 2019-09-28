دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع NVIDIA تعلن عن محرك RTX بتقنية الذكاء الإصطناعي لجلب الفلاتر وGreenscreen في بث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة NVIDIA عن محرك RTX الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يأتي بميزة Greenscreen، مع دعم إضافة الفلاتر في الوقت الفعلي لبث الألعاب.

قامت شركة إنيفيديا بتطوير مشغل RTX للبث يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي ويعمل بدعم من Tensor Cores في سلسلة كرت الشاشة RTX، حيث يأتي المشغل الجديد بميزة Greenscreen لإزالة الخلفية في الشاشة في الوقت الفعلي لبث الألعاب، والتي تدعم لاعبي Twitch.

ويأتي مشغل RTX Greenscreen بميزة إزالة الخلفية عند بث الألعاب في Twitch ومن ثم إستبدال الخلفية بالملصقات أو الخلفية الخاصة بالألعاب التي تبث، أو الخلفية المفضلة للمستخدم.

ومن المقرر أن تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي في RTX Greenscreen على إدارك صورة المستخدم أو اللاعب وفصلها عن الخلفية، لدعم المستخدمين بميزة greenscreen دون الحاجة لشراء شاشة مخصصة بهذه التقنية.

كما أشارت NVIDIA إلى أنها تعمل في الوقت الحالي لضم تقنية RTX Greenscreen الجديدة في تطبيقات OBS، لتتيح للاعبين إختيار البيئة الإفتراضية المفضلة في الخلفية أثناء بث الألعاب.

Advertisements

ومن المقرر أن تقدم إنيفيديا عرض حي لميزة RTX Greenscreen خلال فعاليات Twitchcon 2019، على أن يتم إطلاق الميزة رسمياً في تطبيقات OBS خلال الأشهر المقبلة.

أيضاً تأتي فلاتر RTX AR SDK لدعم تحديد وجه المستخدم عن طريق webcam، وتتبع حركة العين، وحركة الفم، ومن ثم رسم تخطيط ثلاثي الأبعاد يرتكز على تعبيرات المستخدم وأسلوب التحدث، وهي ميزة تحاكي memoji من ابل، كما تأتي فلاتر RTX Style لتدعم تحويل المحتوى الذي تتلقاه كاميرة webcam إلى رسوم متحركة أو صور.

يذكر أن مميزات RTX Greenscreen الجديدة مازالت في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، إلا أنها تتوفر عبر منصة SDK، كما تعمل إنفيديا لتوفير التطبيقات الخاصة بالميزة الجديدة قريباً.

المصدر

هذا الموضوع NVIDIA تعلن عن محرك RTX بتقنية الذكاء الإصطناعي لجلب الفلاتر وGreenscreen في بث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.