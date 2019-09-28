شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة إلى فرنسا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، زيارة إلى فرنسا غدا، حيث يتوجه من نيويورك إلى باريس، لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء السودانى، كما يشارك حمدوك فى مراسم تأبين الرئيس الفرنسى الراحل جاك شيراك، بعد غد.

Advertisements

وكان حمدوك شارك فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى عددا من زعماء ومسئولى دول عدة، وطلب رفع العقوبات عن السودان، وإزالة اسمه من لائحة الإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء السودانى، فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن شعبه لم يكن راعيا أو داعما للإرهاب، معربا عن شكره لعدد من الدول، من بينها مصر، على دعم بلاده.