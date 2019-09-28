لجنة قانونية تدعو لوقف استهداف المتظاهرين على حدود غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت لجنة قانونية فلسطينية، السبت، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف إسرائيل استهداف المتظاهرين في مسيرات "العودة وكسر الحصار" على حدود قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صحفي، وصل الخليج 365 نسخة منه، صادر عن اللّجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة لـ"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (غير حكومية).

وقالت اللجنة إنها" تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة".

وأضافت: "تعمدت قوات الجيش الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق الأعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم".

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وطالبت اللجنة هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف "بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين".

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية "بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة ".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، استشهاد فلسطيني وإصابة 63 آخرين بجروح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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