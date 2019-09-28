لوكسمبورغ: تركيا تتحمل عبئا ثقيلا باستضافتها السوريين

برلين / أربيل بشاي / الخليج 365
قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن تركيا تتحمل عبئا ثقيلا من خلال استضافتها السوريين، داعيا إلى تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، نشرتها السبت، تطرق أسيلبورن خلالها إلى سياسات الاتحاد بخصوص اللاجئين ومسألة "بريكست".
وأضاف الوزير: "تركيا تحمل على عاتقها عبئا ثقيلا عبر استضافتها 3.5 ملايين سوري، يبدو لي واضحا أنها بحاجة إلى دعم".
وأوضح أنه "لهذا السبب يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم ضمانات تمويل إضافية، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا".
وتابع: "هذه الأموال لن تقدم للرئيس أردوغان أو أي أحد من الحكومة، إنما ستمنح على سبيل المثال كي يستطيع أطفال اللاجئين الذهاب إلى المدارس، أو لتغطية نفقات الاحتياجات الصحية للسوريين".
وحول بريكست، أشار أسيلبورن أن القوة الاستراتيجية والسياسية للاتحاد ستتقلص مع خروج بريطانيا، المتمتعة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
ووصف وزير خارجية لوكسمبورغ "بريكست" بأنه "خطأ فادح".
واعتبر أنه يتعين على ألمانيا تحمل مزيد من المسؤولية في الاتحاد الأوروبي، عقب خروج بريطانيا منه.
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