تشييع جثمان شهيد فلسطيني كان محتجزا لدى إسرائيل منذ 8 أشهر

نابلس / لبابة ذوقان / الخليج 365

شيع مئات الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، السبت، جثمان شهيد كان محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في الثلاجات منذ نحو 8 أشهر.

وانطلق موكب تشييع الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاما)، من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، باتجاه منزل عائلته في قرية روجيب شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة.

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والجمعة، سلمت إسرائيل جثمان الشهيد عدوي، لعائلته.

واستشهد عدوي بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء مروره على حاجز حوارة قرب نابلس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتحتجز إسرائيل جثامين عشرات الفلسطينيين ضمن ثلاجات، بعد أن قتلوا برصاص جيشها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.