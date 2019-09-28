مقتل أربعة مدنيين في هجومين منفصلين شرقي العراق

ديالى/حسين الأمير/الخليج 365

أعلنت الشرطة العراقية، السبت، مقتل أربعة مدنيين بينهم شقيقان، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في قرية مخناس التابعة لقضاء خانقين شمالي محافظة ديالى، وفتحوا النار على ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، كانوا داخل المنزل"، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وفي حادث منفصل، أشار الشمري أن "قوات أمنية عثرت اليوم بأطراف قضاء بلدروز شمالي محافظة ديالى، على جثة مدني عليها آثار طلقات نارية في أنحاء الجسد".

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وأضاف أن "مدنيين اثنين أصيبا بجروح مختلفة، بعد تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة في قرية الإصلاح، بناحية جلولاء شرقي ديالى".

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.