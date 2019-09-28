سفير تركيا ببغداد: نولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار العراق

بغداد/ حيدر قره ألب/ الخليج 365

قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، السبت، إن بلاده تولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار العراق.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، عقب مشاركته اليوم في "ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد" بالعاصمة العراقية بغداد، مشيدا بالشراكة التجارية الهامة القائمة بين البلدين

وتابع السفير التركي "لذلك نولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار العراق".

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وأوضح أنهم أكّدوا مجددًا على أهمية فتح معبر حدودي ثاني بين البلدين، وإعادة تفعيل خط أنابيب النفط "كركوك - جيهان".

ولفت إلى أن "دور تركيا مهم أيضًا في تطوير العراق بمجالي النقل والطاقة إلى جانب الاقتصاد".

وأكّد أنه خلال الملتقى الذي شارك فيه مسؤولون دوليون وعراقيون، تطرق إلى المنحة المالية التي تعهدت تركيا بتقديمها للعراق، بقيمة 5 مليارات دولار.



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