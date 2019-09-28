مستشار الرئيس التركي يفتتح معرض إسطنبول الدولي للكتاب

إسطنبول/ رنا جاموس/ الخليج 365- بمشاركة أكثر من مئتي دار نشر من 15 دولة

- تتواصل فعاليات معرض "الكتاب يجمعنا" حتى 6 أكتوبر المقبل

- يعتبر أكبر معرض دولي للكتاب العربي خارج الدول العربية

افتتح ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح السبت، معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بدورته الخامسة، في معرض أوراسيا للمؤتمرات بمنطقة "يني كابي".

ويشارك في معرض الكتاب العربي أكثر من 200 دار نشر من 15 دولة بينها تركيا وإيران ودول عربية، تحت شعار "الكتاب يجمعنا"، وتتواصل فعالياته حتى 6 أكتوبر/ تشرين أول القادم.

ويقوم المعرض برعاية كل من اتحاد الناشرين الأتراك، وجمعية الناشرين الأتراك، والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، بدعم من وكالة الخليج 365 وإذاعة "مسك".

وشارك في حضور الافتتاح، قنصل المغرب في إسطنبول، والملحق الثقافي لقنصلية إيران، ومدير ثقافة إسطنبول جوكوش يلماز، ورئيس جامعة ماردين الأسبق، أحمد آغري أقجة.

وقال المنسق العام للمعرض، محمد آغري أقجة، في كلمة الافتتاح: "نطلق على الكتاب مسمى عالم الثقافة، فعندما يكون هناك اختلاف سياسي نحاول أن نبقي العلاقات الثقافية جيدة بين كافة الدول، ليكون الكتاب الوسيلة لجمع الأمة الإسلامية من جديد".

وفي كلمة لضيف الشرف الكاتب السوداني، عصام البشير، أكد أنه "لا تُشيّد الحضارات إلا على جسر الإيمان والعلم، وبالعقل المستهدي بالعلم".

واعتبر أن إسطنبول مدينة جمعت بين السحر والجمال، وبين عبق التاريخ وقوة الأصالة واللحاق بركب العصر، مشيراً أن المدينة تجتهد أن ترتبط بالأصل وأن تتصل بالعصر.

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من جهته أشاد أقطاي بمعرض الكتاب الذي جرى توسيع مساحته، إضافة إلى التوسع في نوعية الكتب والثقافات المطروحة.

واعتبر أقطاي في كلمته بحفل الافتتاح، أن استضافة مثل هذه الفعالية في إسطنبول دلالة على تطور مستوى الحرية والثقافة في تركيا، لأنها تعطي فرصة لتواجد تنوع فكري.

ولفت إلى انتشار تعلم اللغة العربية بمستوى غير مسبوق في تركيا، نظراً لأنها من أهم اللغات في العالم.

وتابع: "لقد وصل عدد العرب في تركيا 9 ملايين نسمة، جاؤوا ضيوفاً ولاجئين بعد الربيع العربي، هؤلاء انضموا إلى الثقافة التركية كما ساهموا في تطويرها".

وأوضح أن عدد الطلاب العرب وصل في الجامعات التركية 150 ألف طالب، فيما كان عدد الطلاب الأتراك في الجامعات التركية قبل سنوات لا يتجاوز هذا العدد، وهذا يعني انفتاح الدولة التركية على كافة الثقافات العربية والغربية، لتصبح هذه الجامعات دولية.

واعتبر أقطاي أن "هذه الفعالية وسيلة للتقارب والتفاهم والتجمع ليس بين القراء فحسب، وإنما بين مؤلفي الكتب والناشرين، هؤلاء الأفراد الذين سيساهمون في ايقاظ نهضة الأمة".

من جهته، قال المتحدث باسم المعرض، صهيب الفلاحي، إنه "أكبر حدث ثقافي عربي في تركيا، وأكبر معرض دولي للكتاب العربي خارج الدول العربية، ويقام في المكان نفسه الذي أقيم فيه العام الماضي".

وأضاف الفلاحي للأناضول أن "عدد المشاركين هذا العام أكثر من مئتي دار نشر من 15 دولة، بينها تركيا وإيران".

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