أفغانستان تنتخب رئيسها.. وسط انفجارات وهجمات صاروخية

الخليج - أ ف ب

بدأ الأفغان، اليوم السبت، التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يوجد أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل، بينما هزت انفجارات عدة مدن.

​ وقُتل شخصان على الأقل، بينما أصيب 17 آخرون في انفجارين، وهجمات صاروخية، في أفغانستان، أمس، بينما تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد. وقُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما انفجرت قنبلة داخل مدرسة، كانت تُستخدم كمركز اقتراع في منطقة “سرخ رود” بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقًا لما صرح به عضو المجلس الإقليمي “هراب قادري”.

ووقع انفجار آخر داخل مسجد، كان يتم استخدامه كمركز اقتراع في مدينة قندهار، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا من بينهم رجل شرطة، طبقًا لما صرح مسؤول الشرطة الإقليمية محمد قاسم أزاد. وأضاف أزاد أنه تم وضع العبوة الناسفة داخل مكبر الصوت بالمسجد.

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وفي الوقت نفسه، أكد عضوا مجلس إقليم قندوز، غلام رحباني رحباني، ومولاوي عبدالله، أن أحد مراقبي الانتخابات على الأقل قُتل في هجمات صاروخية في الإقليم.

وأضاف رحباني أن مسلحي طالبان بدأوا قصف مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال أفغانستان، ووقعت أيضًا حوادث أمنية أصغر في كابول.

ويوجد 14 مرشحًا مسجلاً لكن من المرجح أن ينحصر السباق بين الرئيس المنتهية ولايته، أشرف غني، ونائبه السابق، عبدالله عبدالله. وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات طالبان، التي حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة. ويوجد حوالى 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد، البالغ عددهم 34 مليون نسمة. ويدلي الناخبون بأصواتهم في حوالى 5000 مركز اقتراع يقوم بحمايتها نحو 100 ألف جندي أفغاني بدعم جوي من القوات الأمريكية. كما أظهرت وسائل إعلام طوابير من الرجال والنساء أمام العديد من مراكز الاقتراع، بينما يشير إلى قوة الإقبال على التصويت في بعض المناطق.