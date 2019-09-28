بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ في المملكة ابتداءً من اليوم.
وأوضحت الداخلية أن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية؛ أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال.
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