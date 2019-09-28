بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

‏‎أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ في المملكة ابتداءً من اليوم.

‏‎وأوضحت الداخلية أن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية؛ أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال.