تجدد درج منزلها بأقل من 70 دولار

السبت 28 سبتمبر 2019

كشفت سيدة بريطانية كيف استطاعت تجديد درج منزلها بتكلفة بسيطة وبمواد اشترتها من على موقع أي باي. ولجأت هيلين بارنز إلى مجموعة على فيس بوك، لتعرض التحول المدهش لدرج المنزل، وبتكلفة لا تزيد عن 50 جنيه استرليني (70 دولار). وأوضحت هيلين أنها استبدلت السجاد الأزرق على الدرج، بتدرجات من اللون الرمادي على موقع أي باي، كما تم طلاء الجدار بلون رمادي باهت للغاية.



كما كسرت الجمود في الجدار بتركيب مجموعة من الرفوف العائمة، وأضافت قطعاً صغيرة من السجاد بلون مختلف للمزيد من أجواء التميز على الدرج، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وحظي المنشور والصور المرفقة بإشادة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إحدى المستخدمات "يا له من تحول، إنه لأمر رائع حقاً". وأضافت أخرى "يبدو كأنه منزل مختلف، إنه رائع".