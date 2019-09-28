شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أشخاص فى غرق قارب قبالة سواحل مدينة المحمدية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات المغربية، اليوم السبت، إنها انتشلت جثت سبعة أشخاص من بينهم امرأة، قبالة سواحل مدينة المحمدية التى تبعد 65 كيلومترا جنوبى العاصمة الرباط، بعد غرق قارب للمهاجرين بطريقة غير مشروعة.

وجاء فى بيان لوزارة الداخلية المغربية، أنه تم صباح اليوم السبت، العثور على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة عين حرودة، وذلك بعد جنوح الزورق المطاطى الذى كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية".

وأضاف البيان، تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعى وتم نقلهم للمستشفى الإقليمى بالمحمدية حيث استعادوا الوعى هناك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة، كما قالت السلطات إنها تبحث عن ناجين أو غرقى آخرين محتملين.

وأضافت أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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ويذكر أن المغرب يعتبر بفضل موقعه الجغرافى القريب من أوروبا نقطة انطلاق للمهاجرين بطريقة غير مشروعة خاصة القادمين من أفريقيا جنوبى الصحراء.

وتقدم دول الاتحاد الأوروبى مساعدات مادية للمغرب فى سبيل الحد من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على دول الاتحاد انطلاقا من الأراضى المغربية.

وزاد الضغط على المغرب بعد إغلاق السواحل الليبية فى وجه المهاجرين بموجب اتفاق مع إيطاليا للحد من الظاهرة.