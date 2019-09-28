شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تدعو "المعلمين" لجلسة حوار مع فريقيها الوزارى والفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الحكومة الأردنية، مساء امس، الجمعة، الدعوة لنقابة المعلمين لعقد جلسة حوار مع الفريق الوزارى والفريق الفنى الحكومى، وذلك بهدف استكمال الحوار حول مختلف القضايا العالقة وصولا إلى خدمة العملية التعليمية والطلبة بشكل أساس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، تأتى جلسة الحوار استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي المعنيين بأزمة إضراب المعلمين لتكثيف العمل خلال الـ 48 ساعه المقبلة وصولا إلى توافقات تضمن إنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.