شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أممى يزور مخيم الركبان السورى لإجلاء الراغبين بالمغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل وفد من الأمم المتحدة إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في إطار المرحلة الأخيرة من الاتفاقية المتعلقة بتفكيكه وإجلاء نزلائه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا هيدين هالدورسون قوله :"العملية المشتركة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري الهادفة للمساعدة في الخروج الطوعي للنازحين من مخيم الركبان مستمرة".

وأعلن مسؤولون عسكريون روس ، في وقت سابق ، أن عملية إجلاء قاطني مخيم الركبان ستبدأ في 27 سبتمبر وستجري تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري على ثلاث مراحل خلال 30 يوما، على أن تضم كل دفعة 3500 شخص، يتم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة.