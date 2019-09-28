البحرين: التوسع فى الزراعة بدون تربة والاستفادة من الطاقة الشمسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانى البحرينية، الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، أن الخطة الاستراتيجية لوكالة الزراعة والثروة البحرية تركز على التوسع في الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلاً عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه.
ووفقا لما نشرته وكالة انباء البحرين، جاء ذلك في تصريح له بمناسبة الاحتفال بيوم الزراعة العربي، والذى أقرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية ليكون في يوم 27 سبتمبر من كل عام، ويحمل احتفال هذا العام 2019، شعار: "الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".
وقال الوكيل المساعد لشئون الزراعة: "حرصت وكالة الزراعة والثروة البحرية واتساقاً مع توجهات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على إيلاء القطاع الزراعي أهمية بالغة إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمزارعين وذلك ضمن جهود مملكة البحرين للارتقاء بالأمن الغذائي"، لافتاً إلى أنه على رغم التحديات إلا أن القطاع الزراعي في البحرين، لا يزال يحافظ على مكانته، وذلك عائدٌ إلى الاهتمام الحكومي البالغ بهذا القطاع الحيوي.
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