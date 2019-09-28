السبت 28 سبتمبر 2019

يوتيوب

كتب متابعات_الخليج 365

تتعرض كثيرا إلى فتح موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب YouTube لمشاهدة فيديو معين، وفجأة بعد الانتهاء يظهر لك فيديو آخر بسبب خاصية التشغيل التلقائي YouTube Autoplay.



تقوم خاصية التشغيل التلقائي عبر يوتيوب YouTube Autoplay بتشغيل فيديو جديد بعد انتهاء الفيديو الذي تشاهده، ما يؤدي إلى سلسلة لا تنتهي من الترشيحات والمحتوى.

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في بعض الأوقات تكون هذه فكرة جيدة لاستكشاف فيديوهات جديدة، لكن في أحيان أخرى يكون الأمر مزعجا ومضيعا للوقت ويقترح عليك فيديوهات لا تدخل في دائرة اهتماماتك وفي هذه الحالة عليك تعطيل الخاصية.

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي طريقة سهلة لتعطيل خاصية التشغيل التلقائي عبر يوتيوب YouTube Autoplay على جهاز الكمبيوتر أو تطبيق الهاتف وإليك كيف تقوم بذلك:

أثناء مشاهدتك لفيديو عبر يوتيوب YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر على النقطة الزرقاء بجوار كلمة "AUTOPLAY" أعلى صف صور الفيديوهات المصغرة في الجانب الأيمن من الشاشة. كما يمكنك النقر على النقطة الرمادية لإعادة تشغيل الخاصية مرة أخرى.

أما لإغلاق خاصية التشغيل التلقائي في تطبيق يوتيوب على هاتفك، انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية أعلى يمين الشاشة، بعد ذلك اضغط على إعدادات "Settings" وفي النهاية بالقرب من القائمة، قم بالتمرير لأسفل وانقر على المنزلق بجوار كلمات "Autoplay next video". ويمكنك النقر على المنزلق مرة أخرى لإعادة تشغيل الخاصية على تطبيق يوتيوب YouTube على هاتفك.