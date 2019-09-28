القضاء المصري يحيل أوراق 7 متهمين في "خلية حلوان" إلى المفتي

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وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.
ومن بين الجرائم، التي انخرطت بها الخلية، اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2016.
ومنذ عام 2013، تشكلت خلايا إرهابية منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، لإثارة الفوضى في مصر في أعقاب عزل الرئيس الأسبق المنتمي للتنظيم محمد مرسي.
وتكافح قوات الأمن في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، للقضاء على التنظيمات المتطرفة، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، حيث ينشط تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في وقت سابق ولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".
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