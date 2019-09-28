وتابع موسى، على قناة "صدى البلد"، أن "شقيق أمير قطر أكد أنه في حال سقوط مصر فلن يتواجد العالم العربي لذلك أي شخص يحاول التخريب داخل مصر يجب أن يقف الجميع ضده".
وأضاف الإعلامي المثير للجدل في مصر، أن "شقيق أمير قطر أكد أن من يخرب في مصر يريد تدمير الدول العربية ويعمل على تنفيذ أجندة خارجية وقوى إقليمية".
وأوضح أن "خروج الشعب المصري لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ رد على تحريض قناة الجزيرة ضد الشعب المصري".
وكشف الإعلامي المصري أنه لن يذكر اسم شقيق أمير قطر خاصة أنه من أسرة آل ثاني، مؤكدا أن "مشكلة مصر ليست مع الشعب القطري أو التركي، ولكن المشكلة مع النظام القطري و التركي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... إعلامي مصري يقول إن شقيق أمير قطر اتصل به وأبدى دعمه للسيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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