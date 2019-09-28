"أنصار الله": مقتل وإصابة أكثر من 32 ألف يمني بسبب عمليات التحالف

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، قالت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، خلال معرض للأدلة الجنائية، اليوم السبت "ضحايا العدوان بلغوا 12.260 قتيلاً بينهم 1769 امرأة و2533 طفلاً، في حين أصيب 20.476 منهم 3015 امرأة و4005 أطفال".

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وأضافت الداخلية "معرض الأدلة الجنائية يحتوي كافة التقارير الفنية والمعاينة لأماكن جرائم العدوان الأمريكي السعودي بالأدلة والآثار المادية الجوهرية لكل الجرائم في مختلف المحافظات".

وتوعد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور بمقاضاة التحالف العربي دوليا، قائلا كل الشواهد تم جمعها وسنعلنها للعالم ولدينا الوثائق التي سنتقدم بها للمنابر الدولية والقانونية وسنظهرها بشفافية ومن يكذب عليه أن يأتي لمشاهدتها على الطبيعة".

وتابع ابن حبتور "سنحمل باليد اليمني سلاح كلاشنيكوف ونقاتل أعداءنا، وباليد اليسرى نرتب ونجمع كل الأدلة بمهنية ونحضر أداة الجريمة".

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وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.