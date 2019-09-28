ديوان المحاسبة یوقع اتفاقیة منحة مع مبادرة "الإنتوساي" للتنمیة

وأفاد مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن المنحة المقررة لتمویل برنامج دعم مسار عمل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وبرنامج شراكة النظراء المعجل. وستخصص لدعم الأجهزة العلیا للرقابة العاملة في الأوضاع الهشة.

وتم توقيع الاتفاقیة من جانب دیوان المحاسبة رئیس دیوان المحاسبة بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، ومن جانب مبادرة الإنتوساي للتنمیة إینار غوریسین مدیر عام المبادرة .

وأكد المصدر أن توقیع الاتفاقیة تأتي في إطار حرص دیوان المحاسبة على دعم مبادرة الإنتوساي للتنمیة ضمن جهودها الرامية إلى تعزیز مكانة الأجهزة العلیا للرقابة من خلال الارتقاء باستقلاليتها ومهنيتها وتمكينها من مقومات القیام بأدوارھا الأساسیة في تعزیز الشفافیة والنزاهة وحمایة المال العام ببلدانها.

وأعرب بندر بن محمد بن سعود آل ثاني عن أمله في أن تسهم المنحة المقدمة من قبل ديوان المحاسبة بدولة قطر في تعزیز استقلالیة الأجهزة العلیا للرقابة وتهيئة ظروف أفضل للأجهزة الموجودة ضمن بیئة معیقة تحول دون تأمین الأدوار الموكلة إليها.

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كما أكد محمد بن سعود أن مبادرة الإنتوساي للتنمیة كانت دوما شریكا استراتیجیا موثوقا به لأقالیم الإنتوساي في المجالات المتصلة بالأداء وبناء القدرات للأجهزة العلیا للرقابة، مشيرا إلى أنه على ثقة تامة بالمستوى المهني لمبادرة الإنتوساي للتنمیة لتحقیق النتائج المرجوة من البرامج المتفق بشأنها.

وبصفته الرئیس المقبل لمنظمة الأرابوساي، أكد آل ثاني رغبة دیوان المحاسبة بدولة قطر في العمل على زیادة تطویر الشراكة مع مبادرة الإ نتوساي للتنمیة ضمن المجالات المتصلة بالأداء وبناء القدرات للأجهزة العلیا للرقابة سواء كان ذلك على الصعيد الإقلیمي أو الدولي.

ومن جهته أعرب المدیر العام لمبادرة الإنتوساي للتنمية عن تقدیره لهذا التمویل وقال: "یسعدني أن تحظى المبادرة بدعم من دیوان المحاسبة بدولة قطر والذي سیشغل منصب الرئیس المقبل للمنظمة العربية للأجهزة العلیا للرقابة (الأرابوساي). وإنه من المهم جدا أن تحصل مبادرة الإنتوساي للتنمیة على الدعم من مجتمع الأجهزة العلیا للرقابة ونحن نتطلع بهذه المناسبة إلى تعزيز التعاون مع دیوان المحاسبة بدولة قطر في نفس الوقت كرئیس مقبل لمنظمة الأرابوساي وكشریك مالي لمبادرة الإنتوساي للتنمیة".

وقد شهد الحفل حضور العديد من الشخصیات المشاركة في المؤتمر من بینهم سفیر دولة قطر بالاتحاد الروسي فهد العطية بالإضافة إلى رئیس المجلس التنفیذي للمنظمة العربية للأجهزة العلیا للرقابة المالية و المحاسبة "الأرابوساي" والنائب الأول وممثل عن الأمانة العامة للمنظمة.