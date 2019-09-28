الحلبوسي يؤكد على ضرورة وضع خطة لإعادة نساء المخيمات إلى ديارهن

وأكد الحلبوسي في كلمة له خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن "هناك عنف تتعرض له المراة العراقية بمخيمات النزوح، حيث أن الأيام القادمة ستكمل أخواتنا ، كما نقل موقع "السومرية نيوز".وأمهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة وهم في العراء"، مشددا على "ضرورة وضع خطة لإعادتهن إلى ديارهن".

وتابع "هؤلاء النساء غادروا أراضيهم نتيجة لحرب ضد تنظيم إرهابي حاول أن يحرق الأرض والنسل"، لافتا إلى "أهمية تعويض سيدات وذوي الشهداء الذين قدموا ارواحهم للدفاع عن العراق".

وأكد الحلبوسي أن "نسبة الفاعلات من السيدات في البرلمان هي الأعلى".

وكشفت منظمة معنية بمجال حقوق المرأة في العراق، في وقت سابق عن تعرض نساء هاربات من المناطق التي وقعت تحت بطش وسيطرة تنظيم "داعش" في شمال البلاد، لتحرش وعنف جنسي واغتصاب داخل المخيمات المخصصة للنازحين.