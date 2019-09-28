إسرائيل تعتقل شخصا أثناء محاولة اجتيازه الحدود البحرية مع مصر

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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم السبت "رصدت قوات جيش الدفاع صباح اليوم مشتبه فيه يجتاز الحدود البحرية من مصر إلى إسرائيل سباحة".
© REUTERS / Amir Cohen
وعلى الرغم من أن المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل تشهد هدوءا نسبيا، إلا أنها تتعرض من فترة لأخرى لحوادث مختلفة.
وكانت دورية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار من داخل الحدود المصرية أواخر العام الماضي دون وقوع إصابات.
وتشهد منطقة شمال سيناء تصاعدا في الهجمات الإرهابية من قبل الجماعات التكفيرية ضد قوات الأمن المصرية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في 2013.
وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، منذ التاسع من شباط/فبراير 2018، عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم "سيناء 2018" لتطهيرها من العناصر الإرهابية.
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