دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متجر نباتاتي الإلكتروني يوفر لك مختلف النباتات الداخلية ومستلزماتها

يوفر متجر نباتاتي أنواع كثيرة من النباتات الداخلية بجانب جميع المستلزمات المتعلقة بها لإضفاء لمسة جمالية وحيوية في مكتبك ومنزلك.

تتنوع المتاجر الإلكترونية والخدمات التي تقدمها لدرجة كبيرة، لكن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا في استهداف مجالات جديدة ومختلفة لا سيما تلك المتاجر التي تهتم بالأشياء غير التقليدية؛ ومنها متجر نباتاتي الجديد الذي انطلق في المملكة العربية السعودية ويوفر للباحثين عن شراء نباتات مميزة مجموعة كبيرة من النباتات الداخلية لتزيين المنزل أو المكتب أو أي مكان يسعون لإضفاء لمسة طبيعية جميلة عليه.

ويوفر متجر نباتاتي مختلف النباتات الداخلية الدارجة والغريبة على بعض الناس، بجانب جميع مستلزماتها وما يتعلق بتطويرها من أحواض وغيرها.

بينما يتميز المتجر بأنه يقدم خيار الحصول على النباتات الداخلية في مركن وأحواض مجهزة بخيارات واشكال متعددة تناسب جميع الاذواق.

كما أنه يقدم لجميع المشترين بطاقة تعريفية بالنبتة تساعد مقتنييها بالتعرف عليها بشكل أكبر وطريقة العناية بها للحفاظ عليها أطول.

Advertisements

ويستطيع أي شخص الدخول للموقع وطلب النباتات كهدايا، نباتات كتزيين داخلي، مراكن وأحواض، تربة وأسمدة خاصة بالنباتات، إكسسوارات للنباتات، أو حتى بذور. كما أنه يتيح شراء الكتب الخاصة بالعناية بالنباتات عن المتجر نفسه.

تشمل النباتات؛ أنواع من الصبار، حوراء القصر، الفيتونيا، أنتوريم، كلاثيا، دراسينا مارجيناتا، البوتس، آراليا، الأوركيد، الورد الجوري، الكلاشنو، وغيرها.

يمكن الذهاب للمتجر من خلال الضغط على هذا الرابط.

التدوينة متجر نباتاتي الإلكتروني يوفر لك مختلف النباتات الداخلية ومستلزماتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.