دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أليكسا ستدعم التبديل التلقائي بين اللغات لتلقي أوامر المستخدمين الصوتية في أكتوبر القادم

أليكسا ستكون قادرة على التبديل التلقائي بين اللغات لتلقي الأوامر الصوتية في البيوت التي يتحدث قاطنيها أكثر من لغة

في ظل السعي الحثيث من شركة أمازون للبقاء في صدراة المساعدات الصوتية قامت بالإعلان عن عدد لا بأس به من الخصائص والميزات الجديدة في مساعدها الصوتي أليسكا، وفي أخر ما أعلنته الشركة خلال مؤتمرها السنوي فإن أليكسا ستصبح قادرةً على تلقي الأوامر الصوتية بعدة لغات تحت سقف بيوت السكن متعددة الجنسيات والتي يتحدث ساكينيها أكثر من لغة.

وأطلقت أمازون على هذه الخاصية الجديدة ” وضع متعدد اللغات”، لتسهل بذلك التواصل وإصدار الأوامر الصوتية للمستخدمين، حيث ستكون الميزة فعالة بداية من شهر أكتوبر القادم.

ففي الولايات المتحدة سيكون أصحاب هذه البيوت قادرين على استخدام اللغتين الإنجليزية والإسبانية للتعامل مع أليكسا بشكل مباشر، وفي كندا ستكون الإنجليزية الكندية بالإضافة للفرنسية، أما المنطقة الثالثة التي ستتاح فيها الميزة فهي الهند بكلتا اللغتين الإنجليزية الهندية والهندية.

فيما ستقدم الشركة على توفير الميزة في عدد أخر من الدول خلال الشهور القليلة القادمة وتوسع فعالية وضع متعدد اللغات في منطقة واسعة من العالم.

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ومن المتوقع أن لا تأخذ العملية الكثير من الوقت نظراً للتقنيات الذكية وأدوات تعلم الآلة التي تَبرع فيها أمازون وتزود فيها مساعدها الصوتي أليسكا؛ والتي تشمل النظام العصبي التقني في تحويل النصوص المكتوبة لكلام محكي بطريقة فعالة.

والجدير بالذكر أن أمازون قد أعلنت أن أليكسا ستبدأ بمحاكاة أصوات المشاهير عند تلقيها الأسئلة من المستخدمين، كما أن الشركة أعلنت عن عدد من أجهزة ايكو الذكية خلال المؤتمر.

المصدر

Amazon

التدوينة أليكسا ستدعم التبديل التلقائي بين اللغات لتلقي أوامر المستخدمين الصوتية في أكتوبر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.