شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لانتخابات تونس": 13 أكتوبر الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن الموعد الأقرب للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، هو الثالث عشر من أكتوبر المقبل، أي بعد نحو أسبوعين، وذلك بناء على المعطيات الاخيرة، وفقا لـ"سكاى نيوز".

وتعقد اليوم الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية جلسة مرافعة قضائية، لمناقشة الطعون الخمسة المقدمة لاستئناف قرارات المحكمة، من قبل 5 مترشحين بخصوص الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تمهيدا للبت بها.

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وينتظر أن تعقد جلسة قضائية عامة للإعلان عن الأحكام النهائية في الطعون، الاثنين المقبل.

وتلقى المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة الإدارية بتونس، الخميس، 5 ملفات طعن بالاستئناف، ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية.

وبحسب وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، فان الطعون الاستئنافية المنشورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، بشأن نزاعات نتائج الانتخابات في دورتها الأولى، تمّ تقديمها باسم المترشّحين حاتم بولبيار والناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف.