شكرا لقرائتكم خبر عن اوزباكستان تعرب عن اهتمامها بالتعاون مع الكويت فى الاقتصاد والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعربت اوزباكستان، الیوم، السبت، عن اھتمامھا بتطویر تعاونھا مع الكویت فى مختلف المجالات لا سیما مجالى الطاقة والاقتصاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك على لسان النائب الأول لوزیر الطاقة فى أوزباكستان والمدیر العام لوكالة للطاقة النوویة الأوزباكستانیة جورابیك میرزامكمودوف في ندوة عن مستقبل الطاقة في أوزباكستان تحت رعایة المعھد الأوروبي للدراسات الآسیویة في بروكسل.

وأضاف میرزامكمودوف "اننا نجرى مناقشات وثیقة مع الشركات الكویتیة وسفیرنا في الكویت الدكتور بھرمجان أعلایوف نشط فى ھذا الصدد.

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كما اكد في معرض رده على سؤال لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" أن عددا من الشركات الكویتیة مھتمة أیضا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في بلاده مشیرا الى وجود مفاوضات مع مستثمرین كویتیین كما انھم زاروا العدید من المصانع الاوزباكستانیة.

وشرح میرزامكمودوف في كلمته الاستراتیجیات المختلفة لتطویر قطاع الطاقة في بلاده وسبل تشجیعھا للتعاون الدولي المحتمل.

واكد في ھذا الصدد حرص بلاده على تشجیع الاستثمارات الكویتیة لیس فقط في قطاع الطاقة ولكن في الصناعات الغذائیة وغیرھا من المجالات".