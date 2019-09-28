شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يجتمع مع مدير إدارة البروتوكول فى الخارجية البوسنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع أحمد عبدالرحمن الساعاتى سفير مملكة البحرين لدى البوسنة والهرسك المقيم فى موسكو، مع ميرساد بتشيك مدير إدارة البروتوكول فى وزارة خارجية البوسنة والهرسك فى مكتبه بالعاصمة سراييفو.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء البحرين،أعرب السفير عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة والبوسنة والهرسك من تقدم ونماء، مستعرضًا سبل تعزيز علاقات الصداقة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب على كافة الأصعدة بما يلبي الرغبات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا للبوسنة والهرسك دوام التقدم والازدهار .

من جانبه، أكد ميرساد بتشيك حرص البوسنة والهرسك على توطيد علاقات الصداقة مع مملكة البحرين، مشيدًا بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تشهد نموًا وتطورًا في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.