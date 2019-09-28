شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية قدمت 15 مليار دولار لإعمار اليمن خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، "إن المملكة العربية السعودية قدمت قرابة 15 مليار دولار لإعمار اليمن خلال 4 سنوات"، واصفاً الرقم بأنه يعادل "ميزانية دول".

ونوه الربيعة - فى حوار مع قناة العربية الإخبارية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة بنيويورك - بأن المملكة حريصة على الشعب اليمني منذ 4 عقود من الزمن، وليس اليوم، مضيفا أنه لم يكن غريبا على المملكة أن تفكر في السلام، وقبل وصول الحل السياسي بدأت في إنشاء البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، حرصا على بدء وتخطيط وتنفيذ برامج في الأماكن المستقرة في اليمن لإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، أشار الربيعة إلى أن المركز لديه برامج متعددة، متمثلة في أكثر من 20 مشروعا تقدم للاجئين والأقلية "الروهينجا" في بنجلاديش، لافتا إلى أن المملكة تحتضن ربع مليون لاجئ من الأقلية "الروهينجا".

وأضاف أن المملكة تقدم للاجئى الروهينجا الرعاية الصحية المجانية والتعليم لأبنائهم وفرص العمل، منوهاً بأنه لو قدر ذلك بلغة الأرقام، ففي 5 سنوات تم إنفاق أكثر من ملياري دولار لتقديم الرعاية والخدمات لهم.