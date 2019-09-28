اتفاقية تعاون بين شرطة دبى ومجموعة الإمارات للاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم، مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجية المشتركة بينهما، ووضعها في إطار للعمل يضمن تحقيق التكامل المؤسسي في الجانب الأمني.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي القائد العام اللواء عبدالله خليفة المري، ومن طرف شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح عبدالله العبدولي.

وثمّن اللواء المري الشراكة والتعاون المستمرين مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، ومساهمتها في دعم تحقق الأمن والأمان وحرصهم على تطوير الدائم لمنظومة العمل، مؤكداً أن التعاون سيعزز الجانب الأمني في الإمارة من خلال تبادل المعلومات وتطوير منظومة العمل في مجال تطبيقات الجيل الخامس، إضافة إلى تطوير الأنشطة في مختلف القطاعات.

وبدوره، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي: «يشرفنا في اتصالات عبر هذه الاتفاقية المحورية المهمة أن نقوم بتوظيف خبرات اتصالات التكنولوجية في التعاون المشترك مع مختلف إدارات الشرطة في دبي لتقديم أفضل مستويات الخدمات الأمنية والتوعوية على مستوى العالم، وذلك عبر الاستفادة من شبكة اتصالات للجيل الخامس لتعزيز وإثراء التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) وغيرها».

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وأضاف أن «أفق التعاون بين اتصالات وشرطة دبي ستتعدى النطاق التقني وستشمل أيضاً التعاون في وسائل التواصل الاجتماعي والتوعية بمخاطر الجريمة الإلكترونية وغيرها ضمن إطار متكامل للعمل المشترك بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة».

وتنص الاتفاقية على تطوير الأنشطة المشتركة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال فتح خطوط التواصل للتنسيق وإدامة العلاقة، وتسويق الخدمات الأمنية، ودراسة إمكانية ربط المواقع الحيوية بمشروع عيون، والمساهمة بالتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعاون في مجال التواصل الاجتماعي، والتعاون في الأنظمة الحديثة، والتعاون في مجال تطبيقات الجيل الخامس، إضافة إلى التعاون المشترك في تطوير منظومة الاستشراف للمستقبل الأمني، والتغطيات الإعلامية.