شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تندد بتصرفات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندَّد رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، بالتصرفات الإسرائيلية المتمثلة فى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية واحتلالها وإقامة المستوطنات عليها.

وأشار مهاتير، فى كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم السبت، إلى المصير المؤسف للفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم.

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وأكد ضرورة حل النزاعات الدائرة حول العالم سلميا، منتقدا اعتبار أعمال الإبادة الجماعية وسيلة لحل النزاعات بين الدول أو بداخلها.

وقال مهاتير: "ليس من العدل الحكم بالإعدام على قاتل وفى نفس الوقت يتم تكريم المسؤولين عن مقتل الملايين من الأشخاص" ، موضحا أن الحروب الحديثة لا تسفر فقط عن مقتل وإصابة المقاتلين، بل تتسبب فى قتل الأبرياء والأطفال والمرضى والضعفاء أيضا.