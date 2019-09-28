وفد أوروبي في الدوحة للتعريف بـ "مجمع السلطان أيوب" بستراسبورغ

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365



يزور وفد من مؤسسة المجتمع الإسلامي في أوروبا "مللي غوروش" (أسسها أتراك بألمانيا)، العاصمة القطرية الدوحة للتعريف بمشروع مسجد ومجمع "أيوب سلطان" بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.



والتقى الوفد خلال زيارته، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرين غيث بن مبارك الكواري، بحضور سفير تركيا بالدوحة فكرت أوزر، بحسب مراسل الخليج 365.



وضم الوفد نائب رئيس المؤسسة حقي شيفتشي؛ وأيوب شاهين رئيس المركز الإسلامي الفرنسي ورئيس المشروع؛ وميشيل كرو ممثل رئيس بلدية ستراسبورغ.

كما التقى الوفد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بجمعية قطر الخيرية (أهلية).

شيفتشي قال للأناضول، إن "مجمع ومسجد أيوب سلطان" في مدينة ستراسبورغ سيكون أكبر مسجد في أوروبا، وعلى مساحة 15 الف متر مربع".

وأوضح أن "المشروع لن يكون مسجدا فقط بل سيضم مقرا للفعاليات الاجتماعية والثقافية، ومكتبة ضخمة، ومطعم، ومدرسة."

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كما يشمل المشروع "مساحة واسعة للفعاليات، وقاعات نشاطات، ومركز أبحاث، ومركز تجاري".



وأشار شيفتشي إلى "دعم بلدية ستراسبورغ للمشروع الذي سيكون معلماً هاماً في المدينة الفرنسية وارث اسلامي كبير وسيدخل في قائمة المزارات السياحية في البلاد".



وأكد ان "مشاركة ممثل رئيس بلدية ستراسبورغ في الوفد للتعريف والدعوة لدعم المسجد هو دليل على قوة المجتمع المسلم في أوروبا وأهميته".

ويتكون الجامع والمجمع، المصمم على الطراز العثماني، من 28 قبة، ومنارتين.

ووُضع حجر أساس المجمع عام 2017 بمشاركة نائب رئيس الوزراء التركي (حينها) ، بكر بوزداغ، ورئيس بلدية ستراسبورغ، رولاند رياس، ورئيس حركة المجتمع الإسلامي في أوروبا، كمال أرجون.

وقامت مجموعة من المهندسين الأتراك بعمل تصميم للمسجد على الطراز العثماني العريق، وتسهم بلدية ستراسبورغ بـ 10% من تكاليف المشروع.

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