مصر ترفض بيان "المفوضية الأممية" حول توقيف ألف شخص

القاهرة / الخليج 365-وزارة الخارجية قالت إنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون"؟.

-مساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرا"، بعد ساعات من حديث حقوقي محلي ودولي عن احتجاز ألفين.



رفضت السلطات المصرية، بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، وفق بيان سابق للنيابة العامة، مؤكدا أن جميع الموقفين وفق إجراءات "قانونية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نرفض ما تطرق إليه بيان المفوضية"، مؤكدة أنه "لم يتحر الدقة، ومغالطات وادعاءات وتسرع في إصدار الأحكام".

وأكدت الخارجية أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون".

واعتبرت أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وأوضحت أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول شريطة ممارسته، كما العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".

Advertisements

والجمعة، قال استيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الأخير يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.

وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء "عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات".

وقالت نقلا عن تقارير لم تحدد مصادرها، إن "المعتقلين حرموا من التمثيل القانوني قبل العرض على النيابة العامة، كما أن هناك من تم اتهامهم بجرائم خطيرة، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار مغلوطة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وعادة ما تنفي مصر وجود "معتقلين سياسيين" لديها، وتقول إن المحتجزين أو السجناء على ذمة تهم متعلقة بالإرهاب ومخالفة القوانين.

ومساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرا"، بعد ساعات من حديث حقوقي محلي ودولي عن احتجاز ألفين.

وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في تظاهرات معارضة للنظام يومي الجمعة والسبت الماضيين في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.