تسع إصابات جراء انفجار في ناقلة نفط بمدينة #أولسان الكورية

أصيب تسعة أشخاص بجراح في انفجار وقع على متن ناقلة نفط يجري إصلاحها في المرفأ بمدينة أولسان الكورية الجنوبية اليوم.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوية عن السلطات المحلية قولها إن 25 شخصًا كانوا على متن الناقلة، المسجلة في جزر كايمان، وقت وقوع الحادث.

وأوضحت الوكالة أنه تم إنقاذ كل الأشخاص الذين كانوا على متن الناقلة، ويقوم خفر السواحل بالتحقيق لتحديد سبب حدوث الانفجار.