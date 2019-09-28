عودة آيفون 4 بتقنيات 5G

السبت 28 سبتمبر 2019

أبل

كتب متابعات_الخليج 365

في مفاجأة لعشاق هواتف آيفون، فاجأت عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل الجميع بتسريبات عن إعادة طرح "آيفون 4" بإطار معدني براق، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحها آيفون 11.



ووفق تقارير صحفية قال محلل أبل مينج تشي كو عبر موقع الشائعات المعروف المعني بأخبار أبل "ماك رومرز"، إن آيفون العام المقبل سيكون له تصميم مختلف تماما عن الطرز الحالية.

وبحسب ما ذكر موقع "ماشابل" الإخباري، سيكون له إطار معدني مع "تصميم مشابه" لجهاز آيفون 4.

كما يحتوي التصميم الحالي من أجهزة آيفون الحديثة أيضا على إطار معدني، غير أنه مستدير أو منحني، بينما يتسم إطار آيفون 4 بكونه مسطحا.

Advertisements

وإذا كانت هذه الشائعات أو المعلومات صحيحة، فهذا يعني أن جهاز "آيفون 2020" سيكون أكثر شبها بالجيل الحالي من أجهزة "آيباد برو"، التي تحتوي أيضا على إطار معدني مسطح.

أضاف "تشي كو" أن الطبقة الزجاجية الموجودة في جهاز آيفون 2020، ستظل ذات حواف منحنية، تماما مثل آيفون 11.

وعلى الرغم من أن شاشته مقاس 3.5 بوصة ذات الحواف الضخمة تبدو قديمة وعفا عليها الزمن الآن، فإن "آيفون 4" كان أعجوبة التصميم في يومه وشكّل انحرافا جذريا عن سابقه "آيفون 3 جي أس" (3GS) الذي كانت له خلفية بلاستيكية ذات حواف شبه دائرية.

أما جهاز آيفون 4 فكانت له طبقة زجاجية شبه متطابقة في الأمام والخلف، مع وجود إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بوظيفة إضافية تتمثل في كونه هوائي تقنيات الاتصال للهاتف.

وحسب مينغ تشي كو، فإن هاتف آيفون 2020 سيحظى بدعم تقنية الجيل الخامس.

وكان كو قال في وقت سابق إنه سيتم إطلاق سلسلة من هذا الطراز أو على وجه التحديد 3 طرز منه ذات شاشة "أوليد"، بما فيها المتقدم (برو) بشاشتين الأولى قياس 5.4 بوصة والثانية 6.7 بوصة، وخلفية آيفون 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة.