دراسة: الأسماك تشعر بالألم مثل البشر

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السبت 28 سبتمبر 2019
الأسماك تشعر بالألم مثل البشر
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة جديدة لجامعة ليفربول الإنجليزية اعتقادا خاطئا لدى الكثيرين وهو أن "الأسماك لا تشعر بالألم"، وأثبتت أنها مثل الإنسان تشعر بالآلام.
وإذا كان الألم يسبب للإنسان فقدان الشهية للطعام ويؤثر على نشاطه، ويتم تناول مسكنات لتجنب هذه الأمور، فإن الأعراض نفسها تحدث بين الأسماك، كما أكدت د.لين سنيدون، صاحبة الدراسة، وهي عالمة في الأحياء بجامعة ليفربول، وأحد الخبراء البارزين في العالم في مجال ألم الأسماك.
وقالت سنيدون في تقرير نشره الأربعاء موقع جامعة ليفربول إن الأسماك تتصرف كالبشر في مواقف كثيرة تتعلق بالألم، فعندما تصاب شفاهها بشيء يؤلمها على سبيل المثال تقوم بفركها، وهو ما يفعله الإنسان.
وأضافت أنه يجب أن نقبل بفكرة أن الأسماك تعاني من الألم مثلنا، لأن ذلك ستكون له آثار مهمة في كيفية تعاملنا معها، حيث يجب توخي الحذر لتجنب اتلاف جلدها الحساس ويجب أن يتم صيدها وقتلها بشكل إنساني.
ونشرت نتائج الدراسة في العدد الأخير من دورية "Philosophical Transactions of the Royal Society".
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