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© REUTERS / Zoubeir Souissi
وأبدى تخوفه من أن تكون الهيئة التي يرأسها "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المرشح المعتقل نبيل القروي، لوجود "فراغ في القانون الانتخابي"، معربا عن خشيته من أن يكون هناك "طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا استمر هذا الوضع".
ولفت رئيس الهيئة العليا، إلى أن ''الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزي، فالأمر أصبح معقدا أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المترشحان متساويين".
وأضاف: ''تعليق الانتخابات أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل ومجلس الهيئة سيسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان".
يذكر أن تونس شهدت في الـ15 من سبتمبر/ أيلول الحالي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل نبيل القروي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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