بالفيديو... تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

© REUTERS / Zoubeir Souissi

وأكد بفون، في تصريحات مع قناة "فرانس 24"، أنه "عمليا وحسابيا الدورة الثانية ستكون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، ونحن مستعدون لهذا الموعد".

وأبدى تخوفه من أن تكون الهيئة التي يرأسها "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المرشح المعتقل نبيل القروي، لوجود "فراغ في القانون الانتخابي"، معربا عن خشيته من أن يكون هناك "طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا استمر هذا الوضع".

ولفت رئيس الهيئة العليا، إلى أن ''الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزي، فالأمر أصبح معقدا أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المترشحان متساويين".

Advertisements

وأضاف: ''تعليق الانتخابات أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل ومجلس الهيئة سيسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان".

يذكر أن تونس شهدت في الـ15 من سبتمبر/ أيلول الحالي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل نبيل القروي.