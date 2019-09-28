القاهرة– سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت فإن هذا الإعلان الذي جاء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يأتي في إطار التزام الإمارات بمواصلة دعمها للهيئة.
كما يأتي في ضوء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وهيئة المرأة في الأمم المتحدة، منذ نشأتها سنة 2010.
وقدمت دولة الإمارات نحو 26 مليون دولار لدعم ميزانية الهيئة الأساسية، بهدف تنفيذ استراتيجيتها وخططها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي كيان أصبح في حيز التشغيل، منذ كانون الثاني/يناير 2011، وتعمل الهيئة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل كشركاء في التنمية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتعهد بتقديم 15 مليون دولار لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أداء مهامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.