الإمارات تتعهد بتقديم 15 مليون دولار لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أداء مهامها

القاهرة– سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت فإن هذا الإعلان الذي جاء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يأتي في إطار التزام الإمارات بمواصلة دعمها للهيئة.

كما يأتي في ضوء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وهيئة المرأة في الأمم المتحدة، منذ نشأتها سنة 2010.

وقدمت دولة الإمارات نحو 26 مليون دولار لدعم ميزانية الهيئة الأساسية، بهدف تنفيذ استراتيجيتها وخططها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي كيان أصبح في حيز التشغيل، منذ كانون الثاني/يناير 2011، وتعمل الهيئة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل كشركاء في التنمية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن.