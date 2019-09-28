وزيرا خارجية عمان وسوريا يبحثان في نيويورك عددا من القضايا الثنائية

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، فإن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان ابن علوي، وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة، عقد، في أوقات سابقة، لقاءات مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وهذه الدول، وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى الوزير العماني كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التوصل للسلام في المنطقة والدفع بالجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف.

وكان ابن علوي زار دمشق، في تموز/يوليو الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات متوازنة مع أغلب الدول العربية، ولم تحذ حذو العديد من هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع دمشق، عقب اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم زار مسقط، في 28 آذار/مارس 2018، حيث افتتح المقر الجديد للسفارة السورية في العاصمة العمانية.