السلطات المصرية تفرج عن مواطن أردني

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي إن السفارة الأردنية بالقاهرة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطن أشرف العمري قامت بجهود واتصالات مكثفة مع الجانب المصري تكللت بالإفراج عنه.
وأوضح القضاة أن المواطن وصل بعد ذلك إلى مبنى السفارة الأردنية في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الجمعة وتم الاتصال بوجود القنصل مع ذويه وطمأنتهم، حسبما نشرت وكالة "بترا".
وتوجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على سرعة تجاوبها مع طلب السفارة.
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