شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الحكمة العراقى: سنقف ضد أى محاولة تصعيد طائفى أو قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، أن تياره سيقف ضد أى محاولة تصعيد طائفى أو قومى فى البلاد.

وقال الحكيم - فى تصريح أورته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت - إن "تيار الحكمة سيقف موقفا حازما من أي محاولة تصعيد طائفي أو قومي تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية لمكاسب عابرة".

وأضاف أن "ارتفاع نبرة الطائفية والقومية والمزايدات مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات ظاهرة خطيرة يجب أن تكافح".. معربا عن أمله في أن يشهد العراق قريبا الاستقرار والازدهار لتحقيق مصالح مواطنيه وتوفير الخدمات لهم.