شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة وضع خطة لإعادة النساء فى المخيمات إلى ديارهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، اليوم، السبت، على ضرورة وضع خطة لإعادة جميع النساء اللائي في المخيمات إلى ديارهن.

وقال الحلبوسي - فى كلمة له خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن هناك عنفا تتعرض له المرأة العراقية بمخيمات النزوح، حيث أن الأيام القادمة ستكمل إخواتنا وأمهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة وهم في العراء".

وأضاف أن هؤلاء النساء غادرن أراضيهن نتيجة لحرب ضد تنظيم إرهابي حاول أن يحرق الأرض والنسل، لافتا إلى أهمية تعويضهن وذوي الشهداء الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن العراق.