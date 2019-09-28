شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى يدعو الأطراف السورية للالتزام بالقرار 2254 بشأن الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكى الخاص للشأن السورى جيمس جيفرى، اليوم، السبت، إنه يجب على جميع الأطراف في سوريا الالتزام بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم "2254" بشأن تعديل الدستور.

وأكد جيفري فى تصريحات - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن سيوفرون الدعم لهذه العملية ، كما يجب الالتزام بالقرار (2254) بشأن عملية تعديل الدستور في سوريا.

وكان جيفرى قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.