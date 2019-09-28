شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل عبدالله بن زايد والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الامارات، والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الاماراتية، بحث الشيخ عبدالله والأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة.

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كما تم استعراض وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع أنطونيو جوتيريش خلال اللقاء على جهود دولة الإمارات ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والسعادة خاصة مع وجود وزارة معنية بالسعادة في الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض اكسبو 2020 دبي وتنظيم قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 بالتزامن مع المعرض العالمي.