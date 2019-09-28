شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

ويُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة، شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع.

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وكانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة البشير.

وكان فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقدي بثلاث عملات في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.