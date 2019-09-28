شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يجتمع مع نظيره التايلاندى في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، مع دون برامودويناي وزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، خلال الاجتماع عبّروزير الخارجية، عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة مع مملكة تايلاند الصديقة وما تشهده من تطور على المستويات كافة يعكس حرص البلدين ومساعيهما الدؤوبة للارتقاء بالتنسيق المتبادل حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالحهما وشعبيهما الصديقين.

من جانبه أكد دون برامودويناي حرص مملكة تايلاند على المضي بعلاقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين لآفاق أرحب في كافة المجالات، منوهًا بما تقوم به مملكة البحرين من دور إيجابي مهم على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.