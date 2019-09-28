الغنوشي يحذر من انتخاب حزب القروي في البرلمان تفاديا لـ"سيناريو تصادم"

وشدد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي تناول الانتخابات التشريعية، على أن حركته ليس لديها استعداد للتحالف مع أي حزب تحوم حوله شبهات فساد، مشددا على "دعمهم لانتخاب قيس سعيّد في جولة الانتخابات الرئاسية القادمة".

ودعا الغنوشي، إلى انتخاب حركة النهضة في الانتخابات التشريعية القادمة، تفاديا لسيناريو تصادم السلطة التنفيذية في حال فوز سعيّد بالرئاسة، وقال إن: "النهضة مهيئة للحكم من خلال تجربتها ومن خلال نظافة يد مسؤوليها، ولم ينسب لأحد منهم فساد".

وبرر الغنوشي دعوته لانتخاب النهضة قائلا: "نحن منعنا المنظومة القديمة سنة 2014 من أن تنحرف نحو اليمين ونحو الإقصاء، وسنفعل ذلك مع قوى الثورة، حتى لا تمضي بالبلاد نحو المجهول".

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وأكد أن حركته ضحت بالمصلحة الحزبية الضيقة إبان الأزمات التي مرت بها البلاد عام 2014 مقابل تحقيق المصالح الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أنهم بالتعاون مع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي تمكنوا من تجنيب البلاد الكوارث والحرب الأهلية.

وكانت حركة النهضة التونسية قد أعلنت، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عن برنامجها الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتضمن البرنامج المتعلق بالانتخابات التشريعية 4 محاور، المحور الأول يرتكز على منوال اقتصادي يرتقي بالقيمة المضافة.

أما المحور الثاني فيرتكز على تحديث جذري للمرافق العمومية وفق أفضل الممارسات، في حين يرتكز المحور الثالث على منوال تنموي اجتماعي إدماجي وعادل ومستدام، ويتضمن المحور الرابع إحداث منوال حوكمة يحرر المبادرة ويعزز المساءلة ويضمن المنافسة النزيهة.