كشف حقيقة نشوب حريق في "قطار الرياض"

وأوضح دفاع مدني الرياض أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود إلى حريق وقع في مبنى تحت الإنشاء قبل نحو عامين.

وأعاد ناشطون تداول مقطع الفيديو من خلال وسم حمل اسم "#حريق_مترو_الرياض"، والذي شهد تفاعلا كبيرا.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الحريق قديم ويعود لعام 2018، مرفقين في تغريداتهم أخبار تروي تفاصيل الحريق.