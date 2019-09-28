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مع بداية عام 2018، أعلنت جوجل عن أحد خدماتها الإخبارية الجديدة، والتي تحمل اسم Bulletin “النشرة”.
وكانت خدمة الشركة هذه والقادمة على شكل تطبيق على أندرويد، محاولة من جوجل لدخول عالم المحتوى عن طريق التعهيد وبالأخص حول الأخبار المحلية التي يكتبها وينشرها أفراد المجتمع.
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ومنذ ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا، لم يخرج تطبيق Bulletin من مرحلته التجريبية، والأسوء من ذلك اعتراف جوجل بعدم نجاح الخدمة، وحذّرت في وقت سابق من إغلاقها. ومرة أخرى، كانت الفكرة خلف التطبيق هي أن المستخدمين يمكنهم نشر أخبار من الحي الخاص بهم، مما يسمح للآخرين في نفس المنطقة بالاطلاع عليها.
كما واعتمدت الخدمة أيضًا على خاصية AMP لتحميل الصفحات بسرعة، وقد بدأت جوجل بنشر خدمتها هذه ببضع مناطق.
بعد ذلك، أتاحتها لتشمل جميع الولايات المتحدة وكندا، ومع ذلك لم تكتسب Bulletin أي تأثير يُذكر، والآن، أعلنت جوجل وبشكل رسمي، أنها ستُغلق تطبيقها يوم 22 نوفبمر من هذا العام، وفي ذلك الوقت سيتم حذف جميع محتويات النشرات المتبقية.
أخيرًا، إذا كنت تستخدم هذا التطبيق وترغب في حفظ قصصك، فقد أضافت الشركة خيار لتصديرها إلى مكان مختلف، مع اقتراحها بأن يقوموا مستخدمي التطبيق بالبدء في النشر على منصتها بلوجر!
المصدر
التدوينة جوجل تُعلن عن إيقاف خدمة الأخبار الجماعية Bulletin في أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.